ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|България сред страните от ЕС с най-много години живот в добро здраве при жените
Продължителността на живота при раждане за жените в ЕС е била средно с 5,3 години по-дълга от тази за мъжете (84,0 години в сравнение със 78,7 години). Годините в добро здраве - без ограничения на активността - представляват съответно 75% и 80% от общата продължителност на живота за жените и мъжете. Следователно, средно мъжете са склонни да прекарват по-голяма част от по-краткия си живот без ограничения на активността.
На национално ниво само в 9 страни от ЕС мъжете са регистрирали повече години здравословен живот от жените.
Най-голям брой години в добро здраве за мъжете е регистриран в Малта (71,7 години), следвана от Италия (68,5 години) и Швеция (67,2 години), докато най-ниските са установени в Латвия (51,2 години), Естония (56,5 години) и Словакия (56,8 години).
Малта също така регистрира най-висок брой години живот в добро здраве при раждане през 2023 г. при жените (71,1 години), пред България (71,0 години) и Италия (69,6 години). За разлика от нея, Латвия имаше най-нисък брой години живот в добро здраве при жените (54,3 години), следвана от Дания (55,4 години) и Финландия (55,9 години).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожарът в Пирин е локализиран!
10:37 / 08.08.2025
Стабилно финансово състояние и ръст на приходите, отчита Благоевград
21:30 / 07.08.2025
България първа в ЕС внедри нова версия на митническа информационна система
14:03 / 07.08.2025
Затруднено е движението в Кресненското дефиле заради катастрофа
09:18 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: