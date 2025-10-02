ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|България сред първите по спешна медицина в Европа
Отборът ни бе в състав: Ръководител – д-р Теодор Цанков, единственият лекар в екипа и зам.-председател на Съюза на парамедиците в България; Кристина Божкова – студент по медицина; Гергана Ангелкова – медицинска сестра; Георги Борисов – парамедик . Кристина, Гергана и д-р Цанков са част от екипа на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛ "Александровска“. Георги Борисов е парамедик четвърта степен, инструктор и национален координатор на курса по PHTLS – световно признат стандарт за поддържане на живота при травми, съобщиха от СПБ.
"Влязохме в битка с отбори, които тренират целогодишно със съвременни симулатори и огромни ресурси. Ние имахме едва три тренировки, но хъс и кураж! Това постижение е повече от класиране. То е доказателство, че в България може да има модерна и ефективна спешна медицинска помощ, способна да спасява животи на световно ниво. Убедени сме, че с правилна подкрепа и добра администрация страната ни може да изгради една от най-добрите системи за спешна медицина в Европа“, коментира българското участие д-р Теодор Цанков.
Подготовката на нашия отбор беше подпомогната от един от най-добрите реанимационни екипи в света – този на Румъния, със съдействието на д-р Десислава Кателиева – председател на Националната асоциация на работещите в спешната помощ, на които изразяваме искрени благодарности за подкрепата. Въпреки ограничените ресурси и краткото време за трениране, нашият екип показа високо ниво на професионализъм, екипност и отдаденост, доказвайки, че спешната помощ в България може да отговаря на световните стандарти.
Участието на България в EUSEM имаше няколко важни измерения отвъд състезателната надпревара. Делегацията включваше петима лекари, една медицинска сестра, бъдещ лекарски асистент и двама парамедици. Българските специалисти не само демонстрираха клинични умения на международно ниво, но и активно участваха в научната програма на конгреса. Бе направено предложение за разработване на протоколи за поведение при спешни състояния при пациенти с редки заболявания – тема с висока клинична и социална значимост. Този успех – както на състезателно, така и на научно ниво – е доказателство, че българската спешна медицина има потенциал да се развива устойчиво и да заема достойно място в европейската медицинска общност.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
12:32 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: