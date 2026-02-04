България ще кандидатства за вписване на Розовата долина в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и за регистрацията й в глобалната селскостопанска система на Организацията за прехрана и земеделие (FAO).Инициативата е съвместна между Българската национална асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика“, няколко министерства и Община Казанлък. За нея разказа инициаторът на инициативата и изпълнителен директор на Българската национална асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика“ Гергана Андреева в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио"Това е надграждане на нашата битка в посока защита не само на българското розово масло, а на целия поминък, на общността в Розовата долина. Министерство на външните работи е водещо министерство, но с активното съдействие на Министерство на земеделието и храните. Министерство на културата и Министерство на туризма осъзнават смисъла и ползите от тази регистрация. Всяко едно от тези министерства ще действа там, където е необходимо. Имаме пълната подкрепа и активно съдействие на всички“, подчерта Андреева.В документите за регистрация ще бъдат включени характеристиките на Розовата долина като географски район със съответните климатични особености, традиционното провежданият Фестивал на розата, местните фолклорни традиции, туризмът. "Ние не само ще имаме регистрация на Розовата долина като нематериално културно наследство към ЮНЕСКО и FAO, но ще имаме и един нов туристически продукт, който вече ще има регистрация и ще може да се използва на всички туристически борси, където България участва, ще може да привличаме още повече туристи, което ще даде много повече добавена стойност. Розовата долина ще стане разпознаваемият бранд за най-висококачественото българско розово масло. Това е добавена стойност към пазарната стойност на розовото масло, което в момента все още е еталон за качество в световен мащаб“, обясни изпълнителният директор на Българската национална асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика“.Друга причина за предприемане на тази стъпка е и засилващата се конкуренция от страна на трети страни производителки на розово масло. "Неофициално имаме информация, че и Иран искат да направят такава регистрация на розовото масло. Ние трябва да вземем конкурентно предимство, за да може освен защитено географско наименование, да имаме и още един бранд, който е признат в световен план. За клиентите на нашите производители и търговци това ще бъде още едно конкурентно предимство и се надяваме да окаже положително въздействие и върху пазарната стойност на маслото“, поясни Андреева.Тя изрази надежда, че усилията на всички ще бъдат увенчани с успех през 2027 г.