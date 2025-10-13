© България се готви за силно представяне на най-големия панаир на книгата в света във Франкфурт, като същевременно организира за трета поредна година националната инициатива "Ден на четенето". За програмата на българския щанд и за кампанията, която насърчава четенето като важна ценност, разказа в предаването "Социална мрежа" Вал Стоева, основател на фондациите "Детски книги" и "Четене".



За поредна година страната ни ще участва в най-голямото книжно изложение в света - "Франкфуртер Бухмесе". Макар българският щанд да се менажира от Асоциация "Българска книга", Вал Стоева сподели пред NOVA NEWS подробности за предстоящото участие.



"Тази година българският щанд ще покаже книгите на над 160 български издателства", обясни тя. По думите ѝ това е чудесна възможност за родните творци и издатели да представят работата си на световната сцена.



Програмата ще бъде богата и ще включва участие на български творци като Николай Терзийски, Русана Бърдарска и Радослав Бимбалов. Специален акцент тази година ще бъде визуалната идентичност на щанда, която е посветена на българската кирилица. "Нещо, с което бихме могли да се гордеем съвсем успешно и би трябвало да използваме и да налагаме като марка на България", подчерта Стоева.



Официалното откриване на щанда ще се състои на 15 октомври от 18:00 часа с присъствието на министъра на културата, посланика на България в Германия и консула във Франкфурт.



На 21 ноември ще се проведе и третото издание на "Ден на четенето" в България, което тази година е синхронизирано с европейската инициатива "Ден на европейските автори" (Read for Real). Мотото на кампанията е "Чети наистина".



Вал Стоева изрази своята гордост от огромния интерес към инициативата: "До момента имаме над 73 000 регистрирани, а има още около месец". Тя направи сравнение с Германия, където подобен ден се провежда за 23-ти път и събира около 1.2 милиона участници, подчертавайки големия напредък на българската кампания само за три години.



"Денят на четенето отправя послание, че четенето е важно за развитието на нас самите като граждани, важно е за промяната на средата, важно е, за да бъдем устойчиви, важно е за демокрацията", обясни Стоева.



Всеки може да се включи в инициативата по начин, който прецени за удобен - училища, детски градини, библиотеки, местни власти, компании, български общности в чужбина или отделни граждани. Участието може да бъде символично - 10 минути четене в обедната почивка, организиране на дискусия или споделяне на любима книга или статия в социалните мрежи. Целта е да се покаже, че четенето е ценност.