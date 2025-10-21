България с голям напредък за членството й в ОИСР

© Заместник-министърът на финансите Методи Методиев и водената от него българска делегация взеха участие в заседанието на Комитета за преглед на икономическото развитие на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Форумът се провежда на 21 и 22 октомври 2025 г. в гр. Париж, Франция.



Важен акцент за страната ни беше представянето и обсъждането на доклада "Икономически преглед на България за 2025 г.“ В него са прави оценка за състоянието на икономиката, финансовата система и прилаганите политики в различни сфери, с което се доказва, че държавата се придържа към общите принципи на Организацията. Документът е от ключово значение за процеса на присъединяване на България към ОИСР, тъй като отчита постигнатия напредък, отразените препоръки и планираните приоритети в икономическото развитие на страната. Прегледът в този Комитет е сериозна стъпка към амбицията на България за пълноправно членство в ОИСР и отразява положителната посока на устойчивото развитие на икономиката. Такива прегледи се извършват на всеки 2 години.



В състава на делегацията са включени представители на Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа, Министерството на образованието и науката, Министерството на правосъдието и Националния осигурителен институт.