България е на четвърто място в Европейския съюз по ръст на доходите на домакинствата за периода от 2014 до 2024 г.Реалните доходи на българските домакинства са нараснали с 45% и по този показател отстъпваме само на Румъния, Унгария и Хърватия, където растежът е съответно 76%, 55% и 51%.Доходът на домакинствата показва колко пари те имат на разположение за харчене или спестяване. Показателят се измерва след приспадане на данъците върху доходите и пенсионните вноски. Той също включва и стойността на услугите, като образование и здравеопазване, които домакинствата получават безплатно от правителствата и нестопанските организации.Шампион по антирастеж е Швеция, която е на дъното на класацията с ръст от едва 5%. Тук компания й правят Австрия и Италия - всяка с по 8%.Доходите на домакинствата в големите икономики Германия и Франция нарастват съответно с 13% и 12%, което е под средното ниво за ЕС.