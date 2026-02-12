ЗАРЕЖДАНЕ...
България получава финансиране за посетителската инфраструктура в Национален парк "Рила"
© ФОКУС
Тази инвестиция в околната среда е последната от общо три мерки за подкрепа по Швейцарско-българската програма за сътрудничество, за чието изпълнение програмен оператор е Министерството на околната среда и водите. Тя създава възможност за реална стъпка напред в развитието и модернизирането на посетителската инфраструктура в Национален парк "Рила“.
Церемонията по подписването се състоя в Министерския съвет в присъствието на вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министъра на околната среда и водите Манол Генов и посланика на Конфедерация Швейцария в България Н. Пр. Пиер Хагман.
Постигането на устойчиво управление на Национален парк "Рила“ и засилване опазването на биоразнообразието в България са във фокуса на програмата, която ще бъде изпълнявана през следващите 4 години. Предвиждат се инвестиции в по-добре поддържани, по-функционални и устойчиви съоръжения, които отговарят на съвременните очаквания на посетителите и същевременно гарантират щадящо отношение към природата.
"Горд съм, че чрез тази програма можем да обединим усилията си и да работим заедно за подобряването на Национален парк "Рила“ и за опазването на красивата българска природа“, сподели посланик Хагман. В отговор министър Манол Генов потвърди, че е необходимо да се да положат всички грижи, за да се опазят местообитанията и природните забележителности на фона на силния туристически интерес към парка.
"Имаме нужда да намерим точката на баланса между опазването на нашите чудесни планини и осигуряването на тяхната достъпност за всички туристи, които искат да ги посетят“, каза вицепремиер Томислав Дончев в потвърждение на очакването, резултатите от изпълнението на мярката да имат видим и дългосрочен ефект както за опазването на природата, така и за устойчивото развитие и управлението на защитените територии в България.
Още от категорията
/
Слави Трифонов: В България се е зародило нещо, за което ние сме чели само по книгите - секта, която използва сексуално малки деца
18:04
МВР може да извършва проверки на видеонаблюдение само при договор с лицензирана охранителна фирма
17:08
Венци Митов: Затова по COVID измря населението на един град като Перник...Затова много българи загубиха много пари
17:08
Надежда Рангелова за Националната детска болница: Комуникацията с Министерството на здравеопазването е катастрофална
14:40
Налични са свидетелски показания за сексуални контакти с непълнолетни и малолетни по случая в Петрохан
11:38
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.