ЗАРЕЖДАНЕ...
България пое нов дълг от 150 млн. евро
©
На 09 февруари 2026 г. Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 10-годишни ДЦК, деноминирана в евро, с падеж 11.02.2036 година и годишен лихвен купон от 3,50%. Това става ясно от съобщение на БНБ.
На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 150 млн. евро съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3,84%.
Общият размер на подадените поръчки достигна 260,63 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,74. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 102 базисни точки.
Още от категорията
/
Асен Василев за "Петрохан": Не е притеснително, че Терзиев е дарявал средства на организацията
15:38
Министърът на правосъдието назначи проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Калушев
11:17
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.