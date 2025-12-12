През 2024 г. в ЕС е имало 737 142 автобуса и туристически автобуса (включително тролейбуси, микробуси и туристически автобуси), т.е. 1,6 автобуса и туристически автобуса на 1000 жители. Този процент на моторизация е останал стабилен през последните 10 години, докато броят на леките автомобили на 1000 жители се е увеличил значително през същия период (от 506 през 2014 г. до 578 през 2024 г.).Най-голям брой автобуси и туристически автобуси на 1000 души е регистриран в Малта (4,6), следвана от Люксембург (4,0) и Естония (3,7). Най-ниските нива са регистрирани в Нидерландия (0,5), Германия (1,0) и Австрия (1,2).Процентът на обновяване представлява съотношението на първо регистрираните превозни средства към всички превозни средства, с изключение на употребяваните превозни средства.В Люксембург са обновени 11,6% от автопарка, 9,6% в Нидерландия и 9,5% в Австрия. За разлика от това,2,4% в Полша и 2,5% в Унгария.Данните са на Евростат,Усилията за подобряване на качеството на въздуха, особено в градските райони, оказаха положително въздействие върху дела на автобусите и туристическите автобуси с нулеви емисии сред всички новорегистрирани превозни средства. На ниво ЕС през 2024 г. този дял е бил по-висок, отколкото при новите леки автомобили (17,8% срещу 13,5%), което съответства на 6 746 новорегистрирани туристически автобуса с нулеви емисии.