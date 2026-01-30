Към 1 януари 2026 г. 22 от 27 държави от ЕС имаха национални минимални заплати, всички с изключение на Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция.От тези държави 8 имаха минимални заплати под 1000 евро на месец:, Латвия (780 евро), Румъния (795 евро), Унгария (838 евро), Естония (886 евро), Словакия (915 евро), Чехия (924 евро) и Малта (994 евро).В 8 други минималните заплати варираха от 1000 до 1500 евро на месец: Гърция (1027 евро), Хърватия (1050 евро), Португалия (1073 евро), Кипър (1088 евро), Полша (1139 евро), Литва (1153 евро), Словения (1278 евро) и Испания (1381 евро).В останалите 6 държави минималните заплати са били над 1500 евро на месец: Франция (1823 евро), Белгия (2112 евро), Нидерландия (2295 евро), Германия (2343 евро), Ирландия (2391 евро) и Люксембург (2704 евро). Това показват данните на Евростат, цитирани отДанните показват, че най-високата минимална работна заплата в страните от ЕС е била 4,4 пъти по-висока от най-ниската. Разликите в минималните заплати между страните обаче са значително по-малки, след като се вземат предвид разликите в ценовите нива. Когато се изразят в стандарт на покупателна способност (СПС), минималните заплати в страните от ЕС с по-ниски ценови нива стават по-високи в сравнение с тези с по-високи ценови нива.След коригиране за ценовите разлики, минималните заплати варират от 886 СПС на месец в Естония до 2157 СПС в Германия, което означава, че най-високата минимална работна заплата е 2,4 пъти по-висока от най-ниската.По СПС, страните от ЕС с национална минимална работна заплата могат да бъдат класифицирани в 3 различни групи:Германия, Люксембург, Нидерландия, Белгия, Ирландия, Франция, Полша и Испания.Словения, Литва, Хърватия, Румъния, Португалия, Гърция, Кипър, Унгария, Малта, Словакия,и Чехия.: Латвия и Естония.В сравнение с януари 2025 г., 3 държави са променили групите си през 2026 г.: минималните заплати, приложими в Словакия,и Чехия, вече са над 1000 PPS на месец.