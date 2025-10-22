ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|България открива първото си Почетно консулство в Кралство Норвегия в най-богатия регион
Кирил Кутин има сериозна кариера като българо-норвежки музикант-солист и диригент. Очакванията са той да подпомага българската общност в региона, да укрепи позициите на страната ни там и да засили връзките между двате страни.
Специален гост на събитието ще бъде изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова, съобщи за "Фокус" посланикът ни в скандинавската страна Десислава Иванова след официалната церемония по връчването на консулските документи на първия почетен консул на Република България в Кралство Норвегия Кирил Кутин снощи.
Посолството организира и срещи-разговори на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за българите в чужбина Райна Манджукова с българската общност. Те ще се състоят на 25 октомври 2025 г. (събота) в Ставангер, от 10:00 ч., в Почетното консулство на Република България на адрес Tastagata 33, 4007 Stavanger и на 26 октомври 2025 г. (неделя) в Осло, от 12:00 ч., в Посолството на Република България на адрес Tidemands gate 11, 0260 Oslo.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: