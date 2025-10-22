Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
България открива първото си Почетно консулство в Кралство Норвегия в най-богатия регион
Автор: Цвети Тончева 13:05Коментари (0)78
© ФОКУС
виж галерията
България ще открие първото Почетно консулство в Кралство Норвегия с празничен концерт на 24 октомври 2025 г. в град Ставангер. По време на церемонията, която ще бъде от 18 часа местно време, ще бъде официално представен Кирил Кутин като първи почетен консул на България в Норвегия със седалище в Ставангер и с консулска юрисдикция върху регионите Ругалан, Агдер и Вестлан. Наричат Ставангер петролената столица на Норвегия, с най-богатото местно население. 

Кирил Кутин има сериозна кариера като българо-норвежки музикант-солист и диригент. Очакванията са той да подпомага българската общност в региона, да укрепи позициите на страната ни там и да засили връзките между двате страни.

Специален гост на събитието ще бъде изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова, съобщи за "Фокус" посланикът ни в скандинавската страна Десислава Иванова след официалната церемония по връчването на консулските документи на първия почетен консул на Република България в Кралство Норвегия Кирил Кутин снощи. 

Посолството организира и срещи-разговори на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за българите в чужбина Райна Манджукова с българската общност. Те ще се състоят на 25 октомври 2025 г. (събота) в Ставангер, от 10:00 ч., в Почетното консулство на Република България на адрес Tastagata 33, 4007 Stavanger и на 26 октомври 2025 г. (неделя) в Осло, от 12:00 ч., в Посолството на Република България на адрес Tidemands gate 11, 0260 Oslo.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
14:58 / 20.10.2025
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
22:24 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
19:14 / 20.10.2025
Актуални теми
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
Никола Саркози влиза в затвора
Болести и зарази
Масови протести в Сърбия 2025 г.
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: