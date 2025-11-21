Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България, Литва, Португалия и Швеция за мръсен въздух.Директивата за националните емисии (NEC) определя национални ангажименти за намаляване на емисиите на няколко замърсителя на въздуха, които всяка държава членка трябва да постигне всяка година между 2020 и 2029 г., както и по-амбициозни намаления от 2030 г. нататък. Държавите членки също така са длъжни да създадат и актуализират национални програми за контрол на замърсяването на въздуха (NAPCV), за да покажат как ще бъдат изпълнени тези ангажименти за намаляване. България, Португалия и Швеция не са изпълнили ангажимента за намаляване на емисиите на амоняк (NH3 ), а Литва - на азотни оксиди (NOx ) и неметанови летливи органични съединения (NMVOC).През януари 2023 г., въз основа на анализа на НПКЗВ и националните инвентаризации на емисиите, представени през 2022 г., предоставящи данни до 2020 г., Комисията изпрати официални уведомителни писма до четиринадесет държави членки, които не са изпълнили ангажиментите си за намаляване на емисиите за 2020 г. Амонякът е замърсителят, за който повечето държави членки не са изпълнили задълженията си.След анализа на националните инвентаризации на емисиите, представени през 2023 г. и обхващащи данни до 2021 г., заедно с допълнителна информация, докладвана от държавите членки (като например прогнози за емисиите за 2025 г. и 2030 г.; актуализирани НПКЗВ и актуализирани политики и мерки, където е уместно), през ноември 2023 г. Комисията издаде мотивирани становища до девет от тези четиринадесет държави членки.Последните инвентаризации на емисиите, представени от държавите членки през 2025 г., отразяващи данни за емисиите до 2023 г., показват трайни недостизи в постигането на ангажиментите за намаляване на емисиите за някои държави членки. Комисията счита, че усилията на властите до момента са недостатъчни за спазване на ангажиментите им за намаляване на емисиите съгласно Директивата за националните емисии (NEC) и поради това реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България, Литва, Португалия и Швеция. Комисията ще продължи да наблюдава емисиите на замърсители на въздуха във всички държави членки и ще вземе решение за по-нататъшни действия, когато е необходимо.