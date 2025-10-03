ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|България обмисля строителство на гигафабрика за изкуствен интелект
По време на разговорите беше обсъдена възможността България да се превърне в домакин на една от първите в Европа гигафабрики за изкуствен интелект, изграждани с подкрепата на Европейската комисия. Проектът предвижда инфраструктура с над 100 000 усъвършенствани GPU чипа, като за първоначалната фаза ще е необходима мощност от поне 70 MW, а общата енергийна потребност може да достигне 500 MW, съобщиха от правителствената служба.
"Тази инициатива има потенциала да постави България сред водещите технологични хъбове в Европа и да създаде благоприятни условия за развитие на иновациите, научните изследвания и дигиталната икономика“, подчерта премиерът Росен Желязков.
Проектът е възможно да се реализира чрез публично-частно партньорство, като Европейската комисия може да инвестира до 17% от капиталовите разходи, а държавите членки – равен или по-голям дял. За изграждането на гигафабриката ще е необходим равен терен с площ от 50 до 200 хектара и възможност за бъдещо разширение. "Правителството ще съдейства за намирането на подходящо място с необходимата инфраструктура – оптични магистрали, достъп до електропреносната
мрежа, водоснабдяване за охлаждане и транспортна достъпност“, подчерта премиерът Росен Желязков.
Европейската комисия предвижда първите гигафабрики да започнат работа в периода 2027–2028 г. На срещата беше обсъдено IBM да се превърне в стратегически технологичен партньор на проекта, осигурявайки експертиза и решения за изграждането и поддръжката на инфраструктурата.
“Инициативата на Европейската комисия "European AI Gigafactories“ открива възможност България да се утвърди като активен партньор в развитието на инфраструктура за технологии, базирани на изкуствен интелект. Страната разполага със силен ИТ сектор, квалифицирани кадри и утвърден капацитет, включително изграждащата се AI fabrica BRAIN++ “, отбеляза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев. Вицепремиерът сподели, че за да бъде подготвено конкурентно проектно предложение, е необходимо партньорство със световен лидер в изграждането на центрове за данни и AI инфраструктура. По време на срещата беше подчертано, че технологичното предимство на IBM в областта на квантовите технологии може да допринесе за надграждането на AI капацитета, който България предстои да изгради.
IBM е сред водещите компании в тази област. Компанията е глобален лидер в изкуствения интелект, облачните технологии и киберсигурността, с над 2 000 служители в България и статут на един от най-големите американски инвеститори у нас. Партньорството с IBM би осигурило технологичен и експертен капацитет, международна легитимност и съответствие с европейската и националната регулаторна рамка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1124
|предишна страница [ 1/188 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см
12:43 / 02.10.2025
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
14:49 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: