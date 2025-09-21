ЗАРЕЖДАНЕ...
|България на второ място по полети в ЕС
Най-високият дял на автомобилния транспорт е регистриран в Литва (85,7%), Нидерландия (77,1%) и Финландия (76,4%).
Малта регистрира най-висок дял на транспорта с автобуси, автобуси или тролейбуси (15,8% от общия брой пътникокилометри), следвана отблизо от Ирландия (15,4%) и Естония (12,0%).
Железопътният транспорт играе важна роля в Нидерландия (10,9%, Австрия (10,5%) и Франция (9,1%). Хърватия регистрира най-голям дял и за морски транспорт (2,4%), следвана отблизо от Естония (2,3%) и Финландия (2,1%).
През 2023 г. автомобилът е бил основното средство за превоз на пътници в целия ЕС. На второ място е бил самолетът, следван от автобуси, туристически автобуси или тролейбуси, влакове и морски плавателни съдове. Автомобилите са представлявали 70,6% от общия брой пътниккилометри в ЕС, което е по-малко в сравнение с 2022 г. Транспортът със самолет е съставлявал 14,7% от общия брой, като използването му се е увеличило в сравнение с 2022 г. Автобусите, туристическите автобуси или тролейбусите са със 7,2% (намаление с 0,2 п.п.), влаковете са представлявали 7,1% (увеличение с 0,3 п.п.), а морските плавателни съдове - 0,4%.
Тази новина отбелязва Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември, за да се повиши осведомеността за устойчивата градска мобилност.
