България изпълнява препоръките за правата на хората с увреждания на Комитета на ООН

© / iStock/Getty Images Правителството прие Втория доклад за напредъка на България за периода 2023 - 2024 година в изпълнението на заключителните препоръки, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания, съобщиха от правителствената информационна служба.



Постигнатите резултати показват, че всички национални политики, свързани с прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, са основани на спазването на правата на човека и международните договори, по които България е страна. Чрез своята политика страната ни продължава усилията си за постигане на една от главните цели на Конвенцията - да насърчава укрепването на приобщаващата среда за хората с увреждания по начин, който им позволява да бъдат независими и



активно да се включват в обществения, политически и икономически живот на обществото.



Документът представя напредъка в изпълнението на препоръките, постигнат от всички ангажирани институции и организации.