Румен Радев. Докладчик по делото беше председателят на съда Павлина Панова.
Така, на практика, България вече има нов президент - Илияна Йотова.
Решението е взето единодушно от 12 конституционни съдии, като то влиза в сила още от днес.
"Конституционният съд реши, че пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев се прекратяват предсрочно с установяването на подадената от него оставка. Решението влиза в сила от днес, 23.01.2026 г. и е взето единодушно. В заседанието участваха 12 конституционни съдии", гласи съобщението на КС.
Правомощията на Румен Радев ще бъдат прехвърлени на Илияна Йотова, която автоматично ще встъпи в длъжност като държавен глава.
Amur
преди 41 мин.
ОЛЕЛЕЕ.ТЪРКУЛНАЛА СЕ ТЕНДЖЕРАТА,НАМЕРИЛА СИ ПОХЛУПАКА.ВЗЕМИ ЕДИНИЯ БЛАСНИ ДРУГИЯ.
aahasfer
преди 1 ч. и 29 мин.
Тази е поредният червен бълвоч,на който ще плащате хилядарки,а после ще бъде щастлива пенсионерка ПАК с вашите пари!
Голям Ботев
преди 2 ч. и 1 мин.
Новият Световен Ред! НАТО 2-Европейски Съюз плюс Украйна без САЩ! Варшавски договор 2-Русия плюс САЩ без Варшава! ООН 2-САЩ плюс България плюс Всичкистан! МЕРКУСУРЕС-Света плюс БхИхС и без САЩ! Оста на Злото-русия, Китай, сащ
videv
преди 2 ч. и 7 мин.
Каскетите отново влизат през задния вход.
aahasfer
преди 2 ч. и 15 мин.
Идват избори,мислете мъдро!Ако можете!
Лошо куче11
преди 2 ч. и 29 мин.
Пази Боже, сляпо да прогледа!!
