|България и Северна Македония подписаха за изграждането на тунел на свързаността
Церемонията се състоя на жп гара "Гюешево“. На нея присъстваха представители на Европейската комисия, дипломатическите мисии на държавите от ЕС и НАТО в България, както и представители на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка.
Вицепремиерът Гроздан Караджов посочи, че с подписването на това споразумение "се връща към живот една повече от вековна мечта“. Изминали са 137 години от начертаването на първата балканска железница и стартирането на връзката между София и Скопие.
"Това е дълга мечта, това е много желан проект от страна на всички наши сънародници, особено на хората, които тук, когато железницата пристига през 1942 година, всички се надяват, че тя ще продължи. Осемдесет и три години по-късно тя си остава до тук, до тази гара. Метри от мястото, където е спрял влакът, линията прекъсва. И ето, че днес, след толкова много години, за първи път ние се събираме и на нас се падна честта да възобновим започнатото“, каза министърът на транспорта и съобщенията.
По думите му това е една споделена европейска визия. Тя е заложена в стратегическия Коридор 8 – транспортната ос, която свързва Черно море с Адриатика. Тя обединява Бургас, Варна и София със Скопие, Тирана и Дурас.
"И този коридор е изключително важен за сигурността на Югоизточна Европа, за стабилността на Балканите като регион и е гръбнак на югоизточния фланг на Алианса“, каза още министър Караджов.
Стана ясно, че железопътната част на този коридор е с дължина 1350 км, от които 747 са на територията на България. Липсващият участък, който е едва 2,4 км, предстои да бъде изграден. На 11 ноември изтича срокът за подаване на офертите за последните 2,4 км. Веднага след обявяването на победителя и подписването на договора с изпълнителя ще бъде направена първа копка. Самият тунел също ще бъде с дължина около 2,4 км.
"И, както вече казах, неговата малка дължина е несъизмерима с неговото значение. Това е онзи съвместен проект между Република България и Република Северна Македония, с който ние ще дадем старта на довършването на линията София – Скопие. Надявам се, че началото на този проект ще даде нов импулс за завършването на цялата железопътна линия, за да осигурим на своите граждани по-бърз, по-безопасен и по-екологичен транспорт на пътници и товари. Но, което е още по-важно от тези блага, е фактът, че ще сближим гражданите на двете държави“, заяви вицепремиерът Гроздан Караджов.
Той коментира, че железопътната гара "Гюешево“ е най-западната гара в България и се намира на надморска височина от 933 метра.
Вицепремиерът допълни, че е пристигнал заедно с посланиците с така наречения Царски влак или "Експрес Корона“, който е готов и се намира на гарата, в очакване да продължи към Скопие.
"Надявам се този влак, тази железопътна връзка София – Скопие, да бъде влакът на нашето общо европейско бъдеще“, пожела Гроздан Караджов.
От своя страна вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски заяви, че Коридор 8 е един от най-важните трансевропейски транспортни коридори, който има стратегическо, икономическо и геополитическо значение за целия регион и за цяла Европа.
"Коридор 8 е транспортна линия, която свързва Адриатическо с Черно море. Това за нас означава директна връзка и излаз на две морета, което дава допълнителен импулс и подобрява конкурентоспособността на нашата икономика“, допълни Александър Николоски.
Изграждането на железопътния коридор ще подпомогне икономическото развитие на региона и ще засили интеграцията на транспортните мрежи на ниво ЕС и НАТО.
