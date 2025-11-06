Новини
България и Северна Македония подписаха за изграждането на тунел на свързаността
Автор: Венцислав Илчев 14:04Коментари (0)102
© Фокус
виж галерията
Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията на Република България Гроздан Караджов и вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски подписаха споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел между двете държави, предаде репортер на "Фокус“.

Церемонията се състоя на жп гара "Гюешево“. На нея присъстваха представители на Европейската комисия, дипломатическите мисии на държавите от ЕС и НАТО в България, както и представители на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка.

Вицепремиерът Гроздан Караджов посочи, че с подписването на това споразумение "се връща към живот една повече от вековна мечта“. Изминали са 137 години от начертаването на първата балканска железница и стартирането на връзката между София и Скопие.

"Това е дълга мечта, това е много желан проект от страна на всички наши сънародници, особено на хората, които тук, когато железницата пристига през 1942 година, всички се надяват, че тя ще продължи. Осемдесет и три години по-късно тя си остава до тук, до тази гара. Метри от мястото, където е спрял влакът, линията прекъсва. И ето, че днес, след толкова много години, за първи път ние се събираме и на нас се падна честта да възобновим започнатото“, каза министърът на транспорта и съобщенията.

По думите му това е една споделена европейска визия. Тя е заложена в стратегическия Коридор 8 – транспортната ос, която свързва Черно море с Адриатика. Тя обединява Бургас, Варна и София със Скопие, Тирана и Дурас.

"И този коридор е изключително важен за сигурността на Югоизточна Европа, за стабилността на Балканите като регион и е гръбнак на югоизточния фланг на Алианса“, каза още министър Караджов.

Стана ясно, че железопътната част на този коридор е с дължина 1350 км, от които 747 са на територията на България. Липсващият участък, който е едва 2,4 км, предстои да бъде изграден. На 11 ноември изтича срокът за подаване на офертите за последните 2,4 км. Веднага след обявяването на победителя и подписването на договора с изпълнителя ще бъде направена първа копка. Самият тунел също ще бъде с дължина около 2,4 км.

"И, както вече казах, неговата малка дължина е несъизмерима с неговото значение. Това е онзи съвместен проект между Република България и Република Северна Македония, с който ние ще дадем старта на довършването на линията София – Скопие. Надявам се, че началото на този проект ще даде нов импулс за завършването на цялата железопътна линия, за да осигурим на своите граждани по-бърз, по-безопасен и по-екологичен транспорт на пътници и товари. Но, което е още по-важно от тези блага, е фактът, че ще сближим гражданите на двете държави“, заяви вицепремиерът Гроздан Караджов.

Той коментира, че железопътната гара "Гюешево“ е най-западната гара в България и се намира на надморска височина от 933 метра.

Вицепремиерът допълни, че е пристигнал заедно с посланиците с така наречения Царски влак или "Експрес Корона“, който е готов и се намира на гарата, в очакване да продължи към Скопие.

"Надявам се този влак, тази железопътна връзка София – Скопие, да бъде влакът на нашето общо европейско бъдеще“, пожела Гроздан Караджов.

От своя страна вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски заяви, че Коридор 8 е един от най-важните трансевропейски транспортни коридори, който има стратегическо, икономическо и геополитическо значение за целия регион и за цяла Европа.

"Коридор 8 е транспортна линия, която свързва Адриатическо с Черно море. Това за нас означава директна връзка и излаз на две морета, което дава допълнителен импулс и подобрява конкурентоспособността на нашата икономика“, допълни Александър Николоски.

Изграждането на железопътния коридор ще подпомогне икономическото развитие на региона и ще засили интеграцията на транспортните мрежи на ниво ЕС и НАТО.


