|България и САЩ с меморандум за редкоземни метали
Росен Желязков бе категоричен, че чрез развитието на научния потенциал на университета в Северна Дакота можем да разгърнем възможностите, които недрата на българската земя имат. "Без научния потенциал и ноу хау, което вие имате, е много трудно да постигнем това, което очакваме в Маришкия басейн и на други места, за благото и просперитета на нашите нации“, отбеляза още министър-председателят Желязков.
Министърът на енергетиката Жечо Станков изтъкна, че днес България се включва стремително в пазара на редки елементи - пазар, който ще определя както технологичното, така и икономическото развитие не само на Европа, но и на света. Станков посочи, че днешното споразумение е старт на една инициатива, която събира на едно място ресурсите, технологията и науката. "Технология, която ще даде перспектива на десетки хиляди хора от Маришкия басейн да видят новите икономически възможности пред себе си“, заяви още министър Жечо Станков.
"Вярваме, че настоящото начинание ще даде съществен икономически тласък на България и ще се радваме да работим в тясно сътрудничество за в бъдеще“, заяви от своя страна Скот Снайдер, вицепрезидент по научни изследвания и икономическо развитие на Университета на Северна Дакота. За нас е огромна чест и огромно удоволствие да можем да представим реални решения на проблемите на хората, посочи още Снайдер. Той изтъкна значението на възможностите, които земята предоставя и тяхното използване чрез извличането на редкоземните метали.
