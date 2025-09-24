Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
България и САЩ с меморандум за редкоземни метали
Автор: Елиза Дечева 09:00Коментари (0)55
©
Днешното подписване е изключително важно за развитието не само на българската минна индустрия, но и за технологичния напредък на България и САЩ“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков след подписването на Меморандума за разбирателство между Университета на Северна Дакота и Българския енергиен холдинг за проучване на редкоземни метали. Премиерът подчерта, че редкоземните метали гарантират не само технологичното развитие, но и дават предимства в развитието на конкурентоспособността, на потенциала ни и на нашата сигурност. Министър-председателят отбеляза, че България и САЩ са не само партньори в стратегическия диалог, но и съюзници, които ценят ценностите и постиженията на нашия цивилизован избор.

Росен Желязков бе категоричен, че чрез развитието на научния потенциал на университета в Северна Дакота можем да разгърнем възможностите, които недрата на българската земя имат. "Без научния потенциал и ноу хау, което вие имате, е много трудно да постигнем това, което очакваме в Маришкия басейн и на други места, за благото и просперитета на нашите нации“, отбеляза още министър-председателят Желязков.

Министърът на енергетиката Жечо Станков изтъкна, че днес България се включва стремително в пазара на редки елементи - пазар, който ще определя както технологичното, така и икономическото развитие не само на Европа, но и на света. Станков посочи, че днешното споразумение е старт на една инициатива, която събира на едно място ресурсите, технологията и науката. "Технология, която ще даде перспектива на десетки хиляди хора от Маришкия басейн да видят новите икономически възможности пред себе си“, заяви още министър Жечо Станков.

"Вярваме, че настоящото начинание ще даде съществен икономически тласък на България и ще се радваме да работим в тясно сътрудничество за в бъдеще“, заяви от своя страна Скот Снайдер, вицепрезидент по научни изследвания и икономическо развитие на Университета на Северна Дакота. За нас е огромна чест и огромно удоволствие да можем да представим реални решения на проблемите на хората, посочи още Снайдер. Той изтъкна значението на възможностите, които земята предоставя и тяхното използване чрез извличането на редкоземните метали.

Още по темата: общо новини по темата: 1103
24.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
22.09.2025 »
22.09.2025 »
22.09.2025 »
предишна страница [ 1/184 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
13:03 / 22.09.2025
Шофьорка на 20 г. блъсна възрастен мъж в Кюстендилско, изскочил внезапно на платното. Починал е на място
Шофьорка на 20 г. блъсна възрастен мъж в Кюстендилско, изскочил внезапно на платното. Починал е на място
11:54 / 22.09.2025
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
12:07 / 23.09.2025
Правилата за получаване на детски надбавки и социални помощи при родители, които са се разделили, но нямат официален брак
Правилата за получаване на детски надбавки и социални помощи при родители, които са се разделили, но нямат официален брак
09:29 / 22.09.2025
Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
13:59 / 22.09.2025
Кметът на Благоевград: Обявяването на Независимостта е онзи последен камък, който създава окончателно българската държава
Кметът на Благоевград: Обявяването на Независимостта е онзи последен камък, който създава окончателно българската държава
17:25 / 22.09.2025
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
16:36 / 22.09.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Арестуваха кмета на Варна
Грипна епидемия обхвана страната
Хороскоп за деня
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: