|България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси
Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа. Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда.
Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта. С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия. Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот.
Под договора подписите си ще сложат лично главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер и директорът на отдел "Оръжия и боеприпаси" на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора ще подпише изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов. На церемонията ще присъства министър-председателят Росен Желязков.
