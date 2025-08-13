Новини
България и Италия ще изграждат съвместно военната база на НАТО край "Кабиле"
Автор: Самуил Иванов 15:01
©
Правителството дава съгласието си за сключването на споразумение с Италия за изграждането на военна база край "Кабиле". Решението е било взето днес по време на заседанието на Министерския съвет. 

Предстои да бъде изградена веонна инфраструктира, предназначена за многонационалната бойна група на НАТО у нас. 

"Изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле" е стратегическа стъпка за укрепване на отбранителната способност на Република България и НАТО. То ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група, както и възможност за нейното разширяване", посочват от правителството.

Припомняме, че през юни министърът на отбраната Атанас Запрянов обяви, че проектирането на базата ще бъде възложено на Агенцията на НАТО за поддръжка и услуги. Тогава той анонсира, че предстои да бъде сключен договор за проектиране. 

В базата ще бъдат разполжени 3000 души. Там ще има спортни съоръжения, както и такива за битово настаняване и подготовка.


Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
14:42 / 11.08.2025
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
11:21 / 12.08.2025
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
16:47 / 11.08.2025
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
12:56 / 12.08.2025
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
15:40 / 11.08.2025
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
15:30 / 11.08.2025
