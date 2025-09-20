ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|България грабна Сребро в международнен конкурс за светлинно изкуство
Тазгодишната тема на водещия шампионат беше "Луминесцентни корени: Истории от дома“ и предизвика артисти от цял свят да “преведат" ДНК-то на своите народи в по-езия от светлина, като разкажат богатите истории, съпътстващи техните земи и култури. Спектакълът на MP-STUDIO представя вкоренения в българските традиции ритуал за дъжд "Пеперуда“, като изследва климата, паметта и колективния призив на народа. На-чалото на творбата започва в суша - спектрално шествие на глинени женски фигури се издига от изсъхналата земя, въплъщавайки духа на сухотата Герман. От тази безплодна тишина се появява Пеперудата - мистериозен, подобен на пеперуда танцьор, който при-зовава дъжда чрез танцов ритуал.
Това е второто престижно отличие, което българското студио за дигитално изкуство печели в Китай. През 2023 г., MP-STUDIO грабна Златното отличие в Международния кон-курс за светлинно изкуство в 30-милионния град Чонгчинг, с шоуто си “Metamorph". Про-вокативният спектакъл беше вдъхновен от новелата на Франц Кафка “Метаморфозата", а в главната роля влезе Орлин Павлов, който българските майстори на светлинното из-куство превърнаха в дигитален клонинг.
Видеомапинг спектаклите на победителите в “Shining Shanghai" ще бъдат проекти-рани между 28 септември и 7 октомври 2025 г. и се очаква да бъдат гледани от повече от 2,6 милиона души на живо и над 2 милиарда души онлайн.
MP-STUDIO е познато на българската публика като създател на Фестивала на светли-ните LUNAR, който от 2022 година насам, привлича над 600 000 посетители в София. Тази година, фестивалът реализира своето първо лятно издание LUNAR: “Море от светлини" и озари четири курорта по Южното ни Черноморие: Царево, Лозенец, Ахтопол и Сине-морец. Артистичният колектив е създавал видеомапинг творби за едни от най-извест-ните столични фасади: Национална галерия/ Двореца, Национална галерия/ Квадрат 500, Народен театър “Иван Вазов", Националния дворец на културата, Регионален исто-рически музей - София, Българска академия на науките и други. Студиото е преобразя-вало с изкуството си едни от най-известните забележителности в 27 държави в цял свят
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 16 милиона лева са щетите след пожара в Пирин
12:24 / 18.09.2025
Задържаха за блудство 52-годишен кюстендилец
11:40 / 18.09.2025
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
12:17 / 19.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: