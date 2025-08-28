ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|България е втора в Европа в "срамна статистика": 37,7% от българите не могат да си позволят пълноценно хранене
Процентът е значително по-висок за хората, изложени на риск от бедност, на 19,4%, отколкото за хората, които не са изложени на риск от бедност (6,4%).
На национално ниво най-висок дял на хората, изложени на риск от бедност, които не могат да си позволят пълноценно хранене, е регистриран в Словакия (39,8%), следвана от България (37,7%) и Унгария (37,3%). От друга страна, най-ниските дялове са регистрирани в Кипър (3,5%), Ирландия и Португалия (и двете по 5,1%).
Възможността за осигуряване на храна с месо, риба или вегетариански еквивалент през ден е сред показателите, наблюдавани на ниво домакинство, за да се изчисли процентът на тежки материални и социални лишения. Това е един от компонентите на показателя за хора, изложени на риск от бедност или социално изключване. Показателят се използва за наблюдение на водещата цел относно бедността и социалното приобщаване на Плана за действие по Европейския стълб на социалните права.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
13:28 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: