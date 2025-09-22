Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
България е в готовност да окаже експертна помощ в експлоатацията на арменската АЕЦ
Автор: Емануела Вилизарова 21:22Коментари (0)0
© МС
На 22 септември в Националното събрание на Република Армения се състоя среща между българска делегация, водена от заместник министър-председателя Атанас Зафиров, и представители на Групата за приятелство между Армения и България, начело с Бабкен Тунян. По време на срещата се обсъдиха няколко важни за двустранните отношения направления, а именно издигането им в "стратегическо партньорство", засилването на търговско-икономическия обмен, развитието на туризма, възможността за споделяне на добри практики и помощ от страна на България в процеса на развитие на Армения, най-вече в контекста на евроинтеграцията на страната.

Зафиров увери Групата за приятелство между Армения и България, че е провел лични срещи за изясняване на два ключови въпроса - за назначаване на служител по търговско-икономическите въпроси в посолството на България в Ереван и за предотвратяване спирането на директните полети София-Ереван-София, осъществяващи се от авиокомпанията WizzAir. Специално внимание се обърна и на арменската АЕЦ, като се заяви готовност България да окаже експертна помощ в експлоатацията ѝ, в контекста на геополитическата среда. Последно, но не по важност, българската страна изрази своето удовлетворение от последните развития по армено-азербайджанския въпрос, тъй като мирът и стабилността са ключови за развитието на държавата във всеки един аспект.

И двете страни споделиха своята увереност, че визита като тази ще допринесе за задълбочаването на добрите връзки и сътрудничество между България и Армения, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

Още по темата: общо новини по темата: 1099
22.09.2025 »
22.09.2025 »
21.09.2025 »
21.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
предишна страница [ 1/184 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
12:16 / 21.09.2025
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:00 / 21.09.2025
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
12:39 / 20.09.2025
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
15:14 / 21.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
13:59 / 20.09.2025
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще спре интернета
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще спре интернета
14:26 / 20.09.2025
Актуални теми
България и Войната в Украйна
Кабинетът "Желязков"
Тол камерите вече снимат нарушители и глобяват заедно с МВР
Отбелязване на Деня на Независимостта
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: