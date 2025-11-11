ЗАРЕЖДАНЕ...
България е сред водещите страни в инвитрото
"Тези демографски тенденции не са само в България, това е в световен мащаб. Има непрекъснато изместване на репродуктивната възраст, което често се свързва с репродуктивни проблеми и заради това се налага все по-често да се прибягва към асистирана репродукция, която подпомага забременяването. За щастие, целта на нашата информационна кампания е да докажем, че България се намира на световната и европейската сцена като успеваемост", каза председателят на асоциацията доц. д-р Мария Юнакова.
"България докладва ежегодно своите резултати и се отчита в Европейската асоциация по Човешка репродукция и ембриология каква е средната успеваемост на техниките. В България успеваемостта е около 26-27%. Тя е съизмерима с водещите страни в репродуктивната медицина като Белгия, Германия и Франция. Българските пациенти имат достъп до най-високо ниво на всички репродуктивни техники", допълни доц. д-р Юнакова в ефира на Bulgaria ON AIR.
Другата цел на асоциацията е да се повиши вниманието към репродуктивните проблеми.
"Факторът време е много важен и жените да бъдат спокойни, че в България имат достъп до европейско ниво. Нашите пациенти имат уникален шанс - у нас публичното финансиране на процедурите е едно от най-добрите - кратки срокове, покриване на 4 процедури, които в големия процент от случаи са предостатъчни българските семейства да се сдобият с едно, че дори и повече деца", коментира гостът.
Какви са митовете у нас
Тя подчерта, че при жените над 34-35 години факторът време е изключително важен.
"Оказва се, че има дезинформация сред пациентите - било изключително трудно да се стигне до репродуктивен специалист, скъпо е, а подпомагането от държавата е трудно. Това е абсолютно невярна информация. Пътят е скъсен и ясен, всички репродуктивни специалисти можем да го представим в рамките на 10-минутна консултация, за да може пациентът да придобие представа. Разглеждането на документи за публично финансиране от държавата на един инвитро опит отнема не повече от месец. До стартирането на процедурата - най-много два месеца", поясни доц. д-р Мария Юнакова.
По думите ѝ между гинекологичния и репродуктивния проблем има разлика.
"Липса на бременност повече от година изисква репродуктивна консултация. При кандидатстване има ограничение до 43-годишна възраст на жената", посочи още гостът.
