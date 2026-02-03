Еkathimerini.com.
Страната се класира на 33-то място от 125 държави в света в индекса за бизнес среда на StartupBlink Innovators за 2026 г. с общ резултат от 67 621 точки, оставяйки зад себе си страни като Унгария (34-то), Испания (39-то), Бразилия (42-ро) и Италия (43-то). Въпреки това, тя е далеч от други европейски екосистеми, които се препоръчват на новите основатели като по-благоприятни за управление на бизнеса им, като например Обединеното кралство (3-то), Швеция (12-то), Германия (23-то), Румъния (25-то) и България (18-то).
По отношение на пазарното възприятие, т.е. как международната общност възприема страната като място за създаване на бизнес, Гърция заема 31-во място с 69 461 точки, докато на върха са Сингапур (1-во място), Дания (2-ро място) и Норвегия (3-то място). Това включва възприятия за качеството на управление, надеждността, прозрачността, стабилността, човешкия капитал и международната мобилност.
Гърция отчита най-ниския резултат (59 269 точки) по бизнес стимули, класирайки се на 32-ро място в световен мащаб. Този сектор показва колко привлекателна е дадена страна за инвеститори и предприемачи, като се вземат предвид данъчното облагане, стимулите, достъпът до финансиране и др. В този стълб страната изостава значително от съседни страни като България, Румъния и Кипър.
Същевременно, страната се нарежда на 34-то място в света по отношение на лекотата на ефективно управление на бизнеса (лекота на управление на бизнеса). Въпреки че представянето на Гърция в този сектор е задоволително (77 621 точки), тя все още изостава в сравнение с други европейски екосистеми.
