България е напът да отбележи спад жертвите по пътищата с 50%
Напредъкът в областта на пътната безопасност варира значително в отделните държави. Между 2024 г. и 2025 г. се наблюдава забележителен спад в Естония (-38%) и Гърция (-22%). Въз основа на тези предварителни и понякога частични данни Белгия, България, Дания, Полша и Румъния понастоящем са на път да постигнат целта за намаляване с 50 % на смъртните случаи по пътищата до 2030 г.
Въпреки този напредък Румъния продължава да има един от най-високите проценти на смъртни случаи в ЕС наред с България и Хърватия. Швеция и Дания са имали най-безопасните пътища през 2025 г., както и през предходните години, с нисък процент на смъртни случаи от съответно 20 и 23 смъртни случая на милион жители.
За всеки смъртен случай приблизително петима души са сериозно ранени. Това означава, че около 100 000 души в целия ЕС страдат от тежки наранявания при пътнотранспортни произшествия всяка година.
Наличните данни за 2024 г. показват, че селските пътища продължават да бъдат най-опасни, като 53 % от смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия се случват там, в сравнение с 38 % в градските райони и 8 % по магистралите.
В градските райони уязвимите участници в пътното движение (пешеходци, велосипедисти и ползватели на двуколесни моторни превозни средства и устройства за лична мобилност) представляват 70 % от всички смъртни случаи по пътищата. Смъртните случаи в градските райони се случват предимно, когато катастрофата включва автомобили и камиони.
Като цяло мъжете (77%) значително надвишават броя на жените (23%) в смъртните случаи по пътищата.
Все по-голяма загриженост буди непропорционално високият дял на младите хора (18—24 години) и възрастните хора (на възраст над 65 години) в смъртните случаи по пътищата — особено сред хората, които ходят пеша и карат велосипеди.
Водачите на автомобили и пътниците представляват 44 % от всички смъртни случаи, докато ползвателите на двуколесни моторни превозни средства (мотоциклети и мотопеди) представляват 21 %, пешеходците — 18 %, а велосипедистите — 9 %. Въпреки че устройствата за лична мобилност представляват едва 1 % от общия брой, броят на смъртните случаи, свързани с такива устройства (предимно електрически скутери), се е увеличил значително между 2021 г. и 2024 г.
Контекст
През 2018 г. ЕС си постави цел за намаляване с 50 % на смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата до 2030 г., като същевременно се стреми да постигне нулева смъртност по пътищата до 2050 г. ("Нулева смъртност“). В средата на 2026 г. Комисията публикува доклад относно прилагането на рамката на политиката на ЕС в областта на пътната безопасност. Докладът потвърждава, че е постигнат значителен напредък в намаляването на смъртните случаи по пътищата, но настоящият темп все още е недостатъчен.
Пътната безопасност е споделена отговорност между ЕС и държавите членки. Въпреки че националните и местните органи извършват по-голямата част от ежедневната работа, ЕС допринася с правила за безопасност за инфраструктурата и превозните средства и за изпитването и лицензирането на водачи на превозни средства, координира трансграничното сътрудничество между органите и усилията за обмен на най-добри практики и финансира проекти за пътна безопасност. Неотдавнашните инициативи на равнище ЕС включват актуализирани изисквания за свидетелствата за управление и по-добро трансгранично прилагане на правилата за движение по пътищата, както и предложение за подобряване на техническата изправност на превозните средства.
Днешните данни се основават на предварителни данни за 2025 г. Окончателните резултати ще бъдат публикувани от Комисията през есента.
