България е на второ място в ЕС по пътници, залагащи на въздушния транспорт
Автор: Десислава Томева 15:03Коментари (0)93
©
През 2023 г. автомобилът е бил основното средство за превоз на пътници в целия ЕС, следван на разстояние от самолети; автобуси, туристически автобуси или тролейбуси; влакове; и морски плавателни съдове.

Автомобилите са представлявали 70,6% от общия брой пътникокилометри в ЕС, което е намаление с 1,8 процентни пункта (п.п.) в сравнение с 2022 г. Транспортът със самолет е съставлявал 14,7% от общия брой пътникокилометри, което е увеличение с 1,6 п.п. в сравнение с 2022 г. Автобусите, туристическите автобуси или тролейбусите са следвани със 7,2% (намаление с 0,2 п.п.), влаковете са представлявали 7,1% (увеличение с 0,3 п.п.), а морските плавателни съдове - 0,4% (стабилно в сравнение с 2022 г.). Данните са на Евростат, цитирани от "Фокус".

Най-високият дял на автомобилния транспорт е регистриран в Литва (85,7% от общия брой пътникокилометри), Нидерландия (77,1%) и Финландия (76,4%).

Хърватия регистрира най-висок дял на въздушните пътникокилометри в общия обем на транспортните услуги (43,5%), следвана от България (29,0%) и Кипър (27,4%).

Малта е регистрирала най-висок дял на транспорта с автобуси, междуградски автобуси или тролейбуси (15,8% от общия брой пътникокилометри), следвана отблизо от Ирландия (15,4%) и Естония (12,0%).

Железопътният транспорт е играл важна роля в Нидерландия (10,9% от общия брой пътникокилометри), Австрия (10,5%) и Франция (9,1%).

Хърватия е регистрирала най-голям дял на пътникокилометрите за морски транспорт (2,4%), следвана отблизо от Естония (2,3%) и Финландия (2,1%).






От Благоевград: Все още има млади хора, които почитат българските обичаи за годеж или сватба
Възмутен благоевградчанин: В противопожарния сезон младежи си позволяват да хвърлят бомбички по улиците, а родителите им са на събор
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
Българин, който стана кмет във Великобритания: Тук не се забогатява от местната власт, заплатите са символични
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
Добри новини от пожара високо в Рила
