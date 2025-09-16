Новини
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави, извън ЕС
Автор: Десислава Томева 11:01
©
Общо 87 460 души са започнали работа със съдействието на бюрата по труда през първите шест месеца на 2025 г. Активната подкрепа чрез програми, мерки и проекти, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд+, както и посредническата дейност на Агенцията по заетостта, изиграват съществена роля за това повече безработни лица да бъдат включени в заетост. Това сочат данните от Отчета за изпълнението на Плана за действие на Агенцията за първото полугодие на 2025 г.

Средномесечното равнище на регистрираната безработица за шестмесечието е 5,36%. За сравнение, през същия период на миналата година нивото ѝ е било 5,7%. Успоредно с това се отчита и значителен ръст в броя на активираните лица – над 34 500 души – с близо 8000 повече спрямо година по-рано. Положителна тенденция се наблюдава и при броя на обявените свободни работни места. Те надхвърлят 88 400 за шестмесечието, което представлява ръст от 16,2% спрямо същия период на предходната година.

Агенцията по заетостта отчита сериозен напредък и в областта на обученията за възрастни. През първата половина на 2025 г. в различни курсове и форми на обучение са включени над 84 800 безработни и заети, което е близо четири пъти повече спрямо същия период на миналата година. В индивидуално професионално ориентиране са включени 128 064 души, което е ръст с 15,2% в сравнение с първото полугодие на 2024 г.

За преодоляване на преградите пред заетостта на търсещите работа важна роля изиграват 88-те трудови борси, проведени в страната през изминалите шест месеца. В тях са участвали 10 996 души и 967 работодатели, които са обявили общо 7 821 работни места. В същото време са организирани и 686 Дни на работодателя за насърчаване на бизнеса да обявява нови работни места и да наема безработни на първичния пазар.

През първото полугодие Агенцията по заетостта е допуснала до българския пазар на труда 27 109 граждани от 77 държави, извън ЕС, по всички процедури, свързани със заетостта на чужденци. Това представлява 78% от общо устроените чужди граждани на работа в България за цялата 2024 г., когато техният брой е бил 34 720.






