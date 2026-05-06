София отбелязва Деня на храбростта с водосвет на бойните знамена.

На 6 май столицата ще бъде център на честванията за празника на Българската армия. Кулминацията на тържествата ще започне в 10:00 ч. пред паметника на Незнайния воин, където Негово Светейшество патриарх Даниил ще отслужи традиционния водосвет на бойните знамена и знамената-светини.

Военен церемониал

В ритуала ще се включат представителни роти от Националната гвардейска част и Специалните сили, придружени от гвардейския оркестър.

Началото ще бъде дадено от вертолет с националния флаг, а по време на химна ще прозвучат 20 артилерийски салюта. Церемонията ще завърши с прелитане на самолети "Spartan“, Су-25, F-16 Block 70 и МиГ-29.

Точно в 12:00 ч. пред президентството ще се състои и тържествената смяна на почетния караул.

ФОКУС ви предоставя и пълната програма за днешния празничен ден.