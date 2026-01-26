Европейската прокуратура (EPPO) в София осигури осъдителна присъда в Софийския градски съд срещу управител на компания, по разследване за измама със субсидии, включваща средства от Европейския социален фонд и национално съфинансиране, на обща стойност 66 750 евро.Софийският градски съд осъди управителя на 11 месеца лишаване от свобода, условно с изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на над 500 евро.Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.Измамата е свързана с подаване на невярна информация от управителя на компанията и съучастник, действащ като ръководител на проекта, до българското Министерство на труда и социалната политика с цел измамно получаване на финансиране.През 2021 г. компанията подписа договор с Министерството на труда и социалната политика на България в качеството му на управляващ орган на Оперативната програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. с цел предоставяне на възможности за работа, професионално обучение и квалификации на хора, които търсят да влязат или да се върнат на пазара на труда.Разследването обаче разкри, че през 2021 и 2022 г. са били представени множество фалшиви подписи и фалшифицирани трудови договори, за да се създаде впечатление, че целите на проекта се изпълняват. Тези документи след това са били представени като част от финансовите и техническите отчети, необходими за окончателното плащане.Съдебното производство продължава и срещу втория подсъдим, който е участвал в извършването на престъплението в качеството си на "ръководител на проекта“.