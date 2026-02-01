ЗАРЕЖДАНЕ...
България: Силно предпочитано място за работа от чужденците
Основната причина за този ръст е недостигът на кадри в ключови сектори като строителството, транспорта, туризма и промишлеността. Присъствието на работници от страни като Пакистан, Непал и Узбекистан вече е обичайна гледка, особено по време на активния летен туристически сезон. Все по-често обаче България се оказва не просто място за изкарване на доходи, а нов дом, пише NOVA.
Такъв е случаят със Стивън – 33-годишен гражданин на Северна Ирландия, който живее в България вече шеста година. Първото му посещение у нас е през 2012 г. по работа, но страната го впечатлява и остава в сърцето му. След години живот и работа в Южна Африка, Дубай, Абу Даби и Германия, именно Балканите го привличат най-силно.
По време на пандемията Стивън и съпругата му вземат решение да се преместят окончателно в България. Той намира работа, създава приятелства и се чувства приет. По думите му тук хората са отворени и любопитни, а животът в София му носи усещане за дом. Днес семейството планира да остане трайно в страната и дори да построи собствена къща.
Зад личните истории стоят и конкретни числа. От Агенцията по заетостта посочват, че през последната година до българския пазар на труда са допуснати над 49 000 граждани на трети държави. Според институцията този процес е необходим за запълване на свободните работни места и не ощетява българските работници. Паралелно с това държавата работи и за завръщането на българи от чужбина чрез специални програми за реинтеграция на пазара на труда.
