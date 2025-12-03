Daily Sabah.
Турският външен министър Хакан Фидан се срещна със своите български и румънски колеги в Брюксел в кулоарите на среща на външните министри на НАТО.
По време на срещата "беше подчертана важността на сигурността на Черно море за трите крайбрежни държави-членки на НАТО“, заяви говорител на турското външно министерство.
"Беше подчертано, че свободата на корабоплаване и спазването на международните правни норми в Черно море са необходими“, добави той.
Георг Георгиев участва в срещата на външните министри в Брюксел. Министърът подчерта, че България остава ангажирана с подкрепата за Украйна, тъй като това е подкрепа за международноправния ред и за принципа, че силата не може да надделява над правото, съобщиха от Министерството на външните работи на България.
Изявленията на Георгиев идва на фона на информацията на Украинская правда, че ударът по двата танкера на 28 ноември, може да се резултат от атака на Службата за сигурност на Украйна.
По-рано беше съобщено, че на 28 ноември в Черно море, в резултат на външни удари, два танкера, за които се твърди, че са част от руския сенчест флот, са се запалили край бреговете на Турция.
На 2 декември стана известно, че друг руски танкер е бил атакуван близо до бреговете на Турция.
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган нарече тези случаи "тревожна ескалация“.
Според генералния секретар на НАТО Марк Рюте, инцидентите с подводни дронове, удрящи кораби на руския "сенчест флот“, показват риск за сигурността, причинен от войната на Руската федерация срещу Украйна.
Срещата на министрите се състоя в ключов момент за международните усилия, насочени към прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.
