През 2025 г. 76,9% от интернет потребителите в ЕС са защитили данните си онлайн, като са предприели стъпки за управление на достъпа до личните си данни, което е увеличение с 3,7 процентни пункта (п.п.) в сравнение с 2023 г. (73,2%).По-голямата част от интернет потребителите (58,8%) са избрали да не позволят личните им данни да се използват за реклама, докато 56,2% са ограничили или отказали достъп до географското си местоположение. Използването на тези мерки за защита се е увеличило с 4,5 и 5,4 п.п. през последните 2 години в сравнение с 2023 г. Данните са на Евростат, цитирани отОграничаването на достъпа до профили в социалните медии или споделено онлайн хранилище също стана по-често срещано, като 46,0% от интернет потребителите са предприели тази стъпка, което е увеличение с 5,0 п.п. в сравнение с 2023 г.Освен това 39,0% от хората са проверили дали уебсайтът, на който са предоставили лични данни, е защитен (+4,2 п.п.), а 37,6% са прочели декларациите за политиката за поверителност, преди да споделят личните си данни (+1,7 п.п.).Най-висок дял на интернет потребителите, предприели мерки за защита на данните си, е регистриран във Финландия (92,6%), следвана от Холандия (91,2%) и Чехия (90,3%).За разлика от това, най-ниските дялове са регистрирани в Румъния (56,0%), Словения (57,4%) и България (62,0%).