Българите сме на челните места в Европа по затлъстяване
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:31Коментари (0)105
© NOVA
Въпреки множеството модерни диети и множеството информация за здравословен живот, България продължава да се нарежда на 6-то място в Европа по затлъстяване. Темата отново е във фокуса на обществото, а поводът е първият по рода си Конгрес срещу затлъстяването у нас.

Гастроентерологът д-р Герасим Темелков коментира, че статистиката е тревожна не само в национален, но и в световен мащаб: "30% от световното население е с наднормено тегло. България не прави изключение. Най-притеснителното е, че засегнати са както възрастните, така и децата – всяко пето българско дете е с наднормено тегло или затлъстяване“.

Причините са многофакторни – нездравословно хранене, стрес, липса на физическа активност и двигателна култура. Според специалиста проблемът често се осъзнава късно – едва когато вече има здравословни усложнения. "Затова основният фокус трябва да бъде профилактиката, а не реакцията след като проблемът вече е настъпил“, подчерта пред NOVA той.

Д-р Темелков алармира, че родителите често подценяват затлъстяването при децата, смятайки го за "пухкаво“ и "сладко“, но всъщност това води до сериозни рискове. Наднорменото тегло е свързано с над 72 заболявания, а икономическата тежест е значителна – около 9,4% от БВП на България се изразходват за директни и индиректни разходи, свързани със затлъстяването.

Според специалиста трите най-важни стъпки за справяне с проблема са:

Повече движение – редовна физическа активност, дори под формата на ежедневни разходки.

Контрол на стреса – почивка, сън и техники за релаксация.

Здравословно хранене – баланс между протеини, фибри и полезни мазнини.

Що се отнася до диетите, д-р Темелков препоръчва индивидуален подход и консултация със специалист. "Средиземноморската диета е сред най-препоръчваните – богата е на витамини, фибри, риба и омега-3 мастни киселини, с ограничен прием на червени меса и преработени въглехидрати“, обясни той.

Посланието на експерта бе ясно: "Спортувайте, хранете се правилно и не забравяйте, че наднорменото тегло е заболяване. Колкото по-рано започнем превенцията, толкова по-здрави ще бъдем“.






