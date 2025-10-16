Новини
Българите ще пътуват до още едно екзотично място без виза
Автор: Илиана Пенова 16:56Коментари (0)28
©
Министерството на външните работи уведомява, че считано от 7 октомври 2025 г., притежателите на обикновени български паспорти могат да влизат и пребивават в Република Южна Африка без необходимост от виза за срок до 90 дни при краткосрочни посещения.

Безвизовият режим не обхваща пътувания с цел обучение, работа, управление или регистриране на бизнес, получаване на медицинско лечение и други дейности, посочени в чл. 13–24 от Имиграционния акт на Република Южна Африка.

Това решение отразява високото ниво на двустранните отношения между България и Република Южна Африка и ще допринесе за улесняване на контактите между гражданите, туризма и бизнес обмена.

Българските граждани могат да пътуват краткосрочно без визи до над 170 държави по света.






