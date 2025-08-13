ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Българите се придвижват по-бързо между два града, ако пътуват през Румъния. Пътят им се съкращава с 30 минути
Магистрала "Хемус", 50 години в строителство
Ситуацията е причинена от невъзможността на българските власти да завършат работата по магистрала "Хемус“, най-важната транспортна ос в северната част на страната, отбелязва изданието.
Строежът му започва през 1974 г. и е трябвало да свърже София с Варна, но в момента това е просто път с прекъснати участъци.
"Ако това правителство има възможност да изкара целия 4-годишен мандат, планираме да пуснем изцяло в експлоатация магистрала "Хемус“ през 2029 г.“, заяви наскоро министър Иван Иванов. Това означава, че дори и в най-добрия случай магистралата ще бъде готова през 2029-2030 г. – повече от 55 години след началото на строителството ѝ.
Иронията нараства с влизането на България в Шенгенското пространство през януари 2025 г. Премахването на граничния контрол по сухопътните граници направи румънските пътища достъпни без никакви формалности. Така България е първата страна в Европейския съюз, чиито граждани пътуват по-бързо между собствените си градове, преминавайки през съседна държава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: