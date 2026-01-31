ЗАРЕЖДАНЕ...
Българите се сбогуват с лева – днес за последно той е нашата национална валута
Близо 7,7 млрд. лева още са в ръцете на гражданите, но те вече няма да могат да бъдат ползвани. Търговските банки ще обменят без такси до юни, а БНБ безсрочно.
До 8 август се запазва двойното етикетиране, но ще плащаме единствено и само с евро.
