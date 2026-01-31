31 януари 2026 година ще остане в историята на България като последния ден, в който левът е официалната ни валута. От утре всички разплащания ще бъдат само в евро.Близо 7,7 млрд. лева още са в ръцете на гражданите, но те вече няма да могат да бъдат ползвани. Търговските банки ще обменят без такси до юни, а БНБ безсрочно.До 8 август се запазва двойното етикетиране, но ще плащаме единствено и само с евро.