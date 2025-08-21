Българите са най-недоволни от финансовото си състояние от всички европейци

© Фокус През 2022 г. средно хората в ЕС са оценили финансовото си състояние на 6,6 по скала от 0 до 10. Тази стойност е малко по-ниска в сравнение с общата оценка за удовлетвореност от живота от 7,1 за същата година. Това показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус".



Най-високите нива на финансова удовлетвореност са установени в Холандия и Финландия, и двете със 7,6, следвани от Швеция със 7,4 и Австрия със 7,3.



В другия край на скалата има 6 държави от ЕС, където нивото на удовлетвореност е под 6, което означава, че хората са по-скоро недоволни, отколкото доволни от финансовото си състояние. Най-ниската оценка е регистрирана в България с 4,6, следвана от Гърция (5,3), Хърватия (5,7), Словакия (5,8), Унгария и Латвия (и двете с 5,9).