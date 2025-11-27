Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2025 г. са 829.3 хил., или с 15.0% повече от октомври 2024 година . Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Данните са на НСИ, цитирани от "Фокус".Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 233.6 хил., Гърция - 179.4 хил., Сърбия - 70.0 хил., Румъния - 69.4 хил., Германия - 58.0 хил., Република Северна Македония - 29.0 хил., Италия - 27.8 хил., Австрия - 25.3 хил., Обединено Кралство - 22.3 хил., Испания - 13.4 хиляди.Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 41.0%, следвани от пътуванията с други цели - 40.0%, и тези със служебна цел - 19.0%.През октомври 2025 г. посещенията на чужди граждани в България са 956.7 хил. (виж табл. 2 от приложението), или с 0.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 3.4% и тези със служебна цел - с 2.0%, докато тези с други цели намаляват с 2.5%. Транзитните преминавания през страната са 32.2% (308.5 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 54.0% от общия брой чужди граждани и достига 516.3 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 36.3%, Гърция - 22.0%, и Германия - 13.3%.Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни“ са 361.9 хил., или 37.8% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 177.3 хил., или 49.0% от посещенията в тази група.Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния - 187.5 хил., Турция - 177.3 хил., Гърция - 113.7 хил., Германия - 68.7 хил., Украйна - 67.2 хил., Сърбия - 56.8 хил., Република Северна Македония - 36.9 хил., Полша - 23.1 хил., Италия - 17.4 хил., Франция - 15.8 хиляди.Преобладава делът на посещенията с други цели - 46.1%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 38.5%, и тези със служебна цел - 15.4%.