Българин и молдовец са осъдени за трафик на мигранти
На 25.10.2025 г. обвиняемият Д.К., гражданин на Молдова, в района на граничен преход Видин – Калафат превозвал 17 чуждестранни граждани от Тунис, Египет, Мароко и Палестина. Единият от тях нямал надлежно разрешение за навлизане в граничната зона на България, тъй като е бил в производство по закрила. Останалите нямали документи за самоличност и адресна регистрация в страната.
Деянието е извършено по начин, опасен за живота на лицата, които били превозвани в товарния отсек на автомобила.
С определение на съда на Д.К. е наложено наказание от 12 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок.
Същото наказание е наложено и на обвиняемия В.Р. от с. Брестовица, област Пловдив, който на 16.10.2025 г. противозаконно подпомогнал 38 чуждестранни граждани от Судан, Ирак, Турция и Иран, в това число непълнолетни лица. За целта той използвал товарен автомобил с прикачено полуремарке.
По още едно дело Районна прокуратура – Видин внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо гражданин на Турция М.К.
Той е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 13.11.2025 г. в гр. Видин противозаконно подпомогнал 6 лица от Сирия, Ирак, Иран, сред които имало непълнолетни и малолетно лица, да преминават в страната в нарушение на закона. Те били превозвани в полуремаркето на управлявания от него товарен автомобил.
Разследването по производството продължава, като спрямо обвиняемия М.К. съдът взе мярка за неотклонение "задържане под стража“.
