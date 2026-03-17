При извършеното претърсване в автомобила, управляван от лице с българско гражданство, са открити 8 килограма и 60 грама кокаин, скрити в специално подготвени отделения. Установено е, че наркотиците са били скрити в тайник, създаден в автомобила.
Задържаният в рамките на операцията заподозрян е арестуван по обвинение в "международен трафик на наркотични вещества“ съгласно член 188 от Наказателния кодекс на Турция. След приключване на процедурите в полицията заподозряният е предаден на съда, където е задържан и изпратен в ареста.
