|Българин, блокиран на летището в София заради самолета на Ryanair: Разочаровани сме! Изживяване от Ада!
Пътниците са били качени на самолета, без да знаят за проблем със самолета.
"Разочаровани сме от отношението на наземния персонал, който обслужва авиокомпанията. Получаваме известния от APP-а на Ryanair, но те не съответстват с екраните, които показват в момента. Защо няма човек, който да каже - "хора това е истината", това е обидното. В социалните мрежи излезе, че пилотът и стюардесите не дават информация - не е вярно, казаха ни, че една от задните врати на една от пързалките не работи правилно, два пъти инженери идваха", каза Живко, който прекара часове наред блокиран на летището.
Когато самолетът е имал готовност за излитане, вече е изгубил времето, в което е можел да го направи.
"Наземният персонал каза - след малко ще дойдем да ви дадем информация и ни оставиха 3 часа без информация. Ние стояхме 5 часа така. Единствено момичето, което работи на Гранична полиция ни помогна", разказа Живко пред BG on Air.
Тя е потърсила съдействие от наземния транспорт на летище "Васил Левски", за да дойде автобус да вземе пътниците от пистата.
Той подчерта, че са били извън зона Шенген и са имали само хладилни витрини със скъпа храна и вода, без възможност за зареждане на телефони.
