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|Áúëãàðèí: Ïëàòèõ 6 ëåâà òàêñà "áàðáàðîí" íà çàâåäåíèå êðàé ìîðåòî, Àíäðåøêî óáèâà âñåêè åäèí áèçíåñ â Áúëãàðèÿ
"Ñÿäàìå ñ ïîëîâèíêàòà è äâåòå äåöà äà õàïíåì è ïèåì ïî íåùî. Ïëàæà å Íåñòèíàðêà â ãð. Öàðåâî. Ïëàæ÷åòî å ãðúìêî îáÿâÿâàíî, êàòî åäíî îò áåçïëàòíèòå è íàèñòèíà èìà çîíè, â êîéòî øåçëîíã è ÷àäúð ñà ïî 0 ëåâà. ÍÎ, òóê èäâà ãîëÿìîòî íî, â çàâåäåíèå , êîåòî èìàõìå íåáëàãîðàçóìèåòî äà èçáåðåì, ñå ïëàùà çà áàðáàðîí ïî 6 ëâ. Âèäíî îò ñìåòêàòà, êîÿòî ïðèëàãàì, ñìå êîíñóìèðàëè ðàçíè íåùà. Òàêà äà ñå êàæå, íå ñìå ñåäíàëè äà ïèåì åäíî ôðàïå è äà íàãúâàìå ñàíäâè÷è îò âêúùè!
Íå ÷å èìà ëîøî â òîâà, ïðîñòî íå ïðèåìàì çà íîðìàëíî äà ñåäíåø â çàâåäåíèå è äà êîíñóìèðàø âíåñåíî îò îòâúí. Ïî ñúùèÿ íà÷èí íå ïðèåìàì è äà ñåäíà äà ÿì è äà ìå êàðàò äà ïëàùàì îñâåí çà õðàíàòà, è çà ñòîëîâåòå!
Äíåñ çàâåäåíèåòî ñå “èçõèòðè" è ñïå÷åëè åäíè 12 ëåâà, íî âñúùíîñò çàãóáè ìíîãî ïîâå÷å. Íèå ùå ñìå îùå ïîíå äâà ìåñåöà â Öàðåâî è êàêòî êàçâà Õðèñòî Ìóòàô÷èåâ – “Íÿìà äà èì ñòúïèì!",àìà íå íà ãúðöèòå, à íà àíäðåøêîâöèòå. Ñúâåòâàì âñè÷êè ïðèÿòåëè, ñúùî äà íå èì ñòúïâàò.
Ñèíäðîìà òðÿáâà äà áúäå èçêîðåíåí, àêî èñêàìå áúäåùå çà äåöàòà ñè â òàçè ñòðàíà!"
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