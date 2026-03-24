В района на Кавала, Северна Гърция, постепенно се оформя своеобразна българска Ривиера. Според публикация на гръцкото издание “Катимерини", българите вече не са само туристи - те се превръщат в основна група от собствениците на недвижими имоти.Засилен интерес от страна на българи има към всякакъв тип имоти в района на Кавала - от терени за каравани до луксозни триетажни вили, казват брокери на имоти. Новото строителство в района се изкупува още в начален етап, като основните купувачи отново са българи.До преди няколко години цената на квадратен метър в Кавала е била около 900 евро, но сега сделки под 2000 евро на квадрат почти няма. Въпреки това търсенето остава високо. Част от собствениците използват имотите си за лятна почивка, други ги отдават под наем, а по-възрастните българи избират да се установят постоянно в района заради по-мекия климат.Местният бизнес усеща положителен ефект от българското присъствие. Собственици на заведения казват, че са благодарни на туристите и новите жители от България. В резултат много ресторанти и кафенета в областта предлагат меню и на български език.Северна Гърция постепенно се превръща не само в предпочитана туристическа дестинация, но и в място за инвестиции и втори дом за много българи.