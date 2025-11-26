ЗАРЕЖДАНЕ...
"Булгаргаз" с предложение за по-ниска цена на природния газ за декември
В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на Комисията. В заседанието участва изпълнителният директор на "Булгаргаз“ Веселин Синабов.
След анализ, изготвен въз основа на представените от "Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления, в доклада на Комисията се предлага цена на природния газ през м. декември в размер на 65,23 лв./MWh или 33,35 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). От "Булгаргаз“ отбелязват, че с настъпването на есенно-зимния сезон заявките на клиентите традиционно се увеличават значително.
Анализът на цените показва, че заявената цена от 65,23 лв./MWh е с близо 1% по-ниска от утвърдената цена за предходния месец, която беше 65,82 лв./MWh.
Справка за ценовите нива през последните години показва, че през м. декември 2025 г. потребителите ще заплащат значително по-ниска цена на газа спрямо всеки от декемврийските месеци през предходни години. През декември 2024 г. цената е била с 16,3% по-висока - 75,89 лв./MWh, а през декември 2023 г. - с 34%, при цена от 87,50 лв./MWh.
Предложената цена включва компонента "цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността "обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в ПГХ "Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.
В заявлението на "Булгаргаз“ ЕАД са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. От тях общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от няколко източника.
В ценовия микс за м. декември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Количествата покриват значителна част от потреблението за месеца и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.
"Булгаргаз“ е осигурил втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ "Чирен“.
С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. декември - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранните договори с индустриални клиенти.
На откритото заседание ръководителят на "Булгаргаз“ информира, че дружеството предлага намаление за м.декември, в сравнение със заявената цена от 65,23 лв./MWh. По думите му към днешна дата очакванията са тя да бъде около 63,00 лв./MWh, 32,21 евро/MWh, или с 4,3 на сто по-ниска от ноемврийската цена, която е в размер на 65,82 лв./MWh, 33,65 евро/MWh. Причината е продължаващото намаление на ценообразуващия индекс TTF, както и частичния отказ на някои клиенти от заявените по-рано количества.
На 01.12.2025 г. общественият доставчик ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ. Същият ден регулаторът ще приеме окончателното си решение. Откритото заседание беше излъчено онлайн на страницата на КЕВР.
