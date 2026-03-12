ЗАРЕЖДАНЕ...
"Булгаргаз" предлага по-висока цена на природния газ за април
За месец март беше утвърдена цена на природния газ за март в размер на 32,60 евро/MWh, което означава, че цената за април, предложена от "Булгаргаз", е с приблизително 5% по-висока от тази за март.
