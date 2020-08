© ap paaa c a-coĸa cpoc cea a 2020 oa, epĸacĸ ca a eopacĸ aa Wrld ultn Rvw. eĸc, c ĸoo aca poo co, coc pecaa po a oa a 1000 oeĸa a ea oa.



O caa ocoa e a po a cp cya cĸa paa a pa p. Kaĸo oec, aĸa poe c xpaaeo a aceeeo, ooo ccoe a pae p op oe ĸoĸ. B cacĸaa c e oa eceo aeaecĸe cooc. Πo a, e o Ceoaa paa opaa, ĸ oea ap aca a-coĸ "cpe eĸc cea c 15.433 oa a 1000. Cope CO pe ca cxo c e pye epoecĸ cpa.



Πpe cpa a oa cacĸa ca:



1. ap (15.433)



2. ĸpaa (15.192)



3. a (14.669)



4. ecoo (14.144)



5. a (13.737)



6. Cp (13.194)



7. Xpa (13.17)



8. Py (13.099)



9. py (12.816)



10. Pyc (12.785)



O caa yĸya ĸpaĸa opa a cĸa o cpae, ĸao a ap oa ĸo o a-ece p cope CO a cp y ac oec a cpeo coaa ccea paĸ.



O caa oea eopacĸ cp ap, ĸoo cope pa poya ce 9 oa y aceee pe 2000 oa, oe a oee ceae o o ca a aceeeo o cooc ey 2.8 5 oa y.



Ha py ĸpa a ĸacaa ca cpae c a-cĸa cpoc. ecee pa, ĸoo oa a ce oxa c e ca:



1. Kaap (1.244)



2. OAE (1.519)



3. axpe (2.416)



4. Oa (2.446)



5. Mao (2.71)



6. Kye (2.787)



7. Mae (2.821)



8. pecĸa aa (2.956)



9. Πaeca (3.462)



10. Caycĸa Apa (3.513)



Wrld ultn Rvw eac aepĸacĸ ca, eĸ a ĸoo opaoa pa cacecĸ a, ĸoo cope x ocaa eooe. Πoeeo o a eopaa a pae pa ca y, o ce cxpaa cpaeo pyo oc apx, pa o opa, aĸa e e oa a ce cpa eco. O eĸa a caa paca opoo eoooa c, o pĸaa ceĸ epecya ce a oe poc a a e, a a oy oee opa.