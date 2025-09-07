ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Бъдеща лекарка продава зеленчуци на пазара, за да се издържа
Докато се подготвя за тежките изпити по анатомия и други дисциплини, тя работи на пазара във Видин, където продава зеленчуци от семейното стопанство в село Капитановци.
Историята ѝ започва от една сбъдната по мечта на нейната баба, която е искала да стане лекар, но не е имала възможност. С времето желанието на бабата се превръща и в нейна лична цел.
Анна-Мария израства сред нивите и работата на полето. Родителите ѝ се занимават със земеделие повече от 25 години – произвеждат домати, пипер и зеле.
"Още от малка помагах – първо носех кофи и касетки, после започнах да бера и копая“, споделя тя.
Въпреки трудностите, младата студентка не се отказва от професията, която е избрала. Надява се условията за младите лекари в България да се подобрят и да не се налага да работят на няколко места, за да свързват двата края.
"Мисля да остана в България. Семейството и родното село ми носят спокойствие, което не бих заменила“, казва Анна-Мария пред bTV.
Освен упоритост и оптимизъм, младата бъдеща лекарка е наследила от своята баба и най-важните житейски уроци – да не лъже, да не краде и никога да не казва "не мога“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожарът в Рила се разраства, миризмата на дим стигна до Благоевград
10:42 / 05.09.2025
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
11:57 / 06.09.2025
НАП ще изпрати писма или ще звънне по телефона на над 27 000 българи
16:25 / 05.09.2025
Огнена серия в Благоевградско: Горяха къща, машина и имоти
12:15 / 05.09.2025
Очертава се тежка нощ за горските служители в Благоевградско
21:25 / 05.09.2025
Допълнителни екипи гасят пожара в община Кюстендил
18:58 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: