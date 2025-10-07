Бъдещ лекар: Колегите ми получават около 900 до 1200 лв., рядко повече!

© Още като ученик Пламен иска да се занимава с медицина. Днес той е стажант-лекар, но споделя, че реалността, с която се сблъсква, е различна от представите му.



"Никой не те подготвя в университета за това, което ще видиш като среда. Това, което видях, особено за младите колеги специализанти, е, че положението не е добро. Работи се много извънредно над допустимия труд. Нощният труд е много ниско заплатен в момента. Дори основното заплащане, колеги получават около 900 до 1200 лв. Рядко се получават повече", казва Пламен.



През лятото на първо четене бяха приети законови промени с по-добри условия за младите лекари, но студентите искат законопроектите да бъдат гласувани окончателно, за да бъдат включени в бюджета за 2026 г.



"Има колеги, които са принудени в отделенията да си закупуват консумативи като ръкавици, с които се работи, дори санитарни консумативи", сподели стажант-лекарят.



Здравният министър не даде срок, в който исканията на медиците да бъдат изпълнени.



"Аз съм привърженик на увеличението на трудовите възнаграждения на всички участници в здравната система на България. Ние непрекъснато сме в контакт и нашите мотиви са изложени и дори в бюджета, който сме представили, има цифри и мотиви, които ги защитават. Българската здравна система не се крепи на младите лекари. В момента системата се крепи на тези, които са били специализанти преди 15 години и с денонощен труд се трудят", коментира Силви Кирилов.



"Тези хора са принудени да намират второ или трето работно място, за да могат да получават основни доходи, с които да преживяват. Няма насърчаване и стимулиране на колегите специализанти, а след това и на младите специалисти, да останат в страната и да усъвършенстват знанията си, за да могат по-добре да лекуват пациентите си", заяви Пламен пред Bulgaria ON AIR.



Затова той и неговите млади колеги в бяло са готови да излизат на улицата със своите искания, докато не бъдат чути.