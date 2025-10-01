ЗАРЕЖДАНЕ...
|Брутално насилие от учител над дете в детска градина в Каблешково
Това бива описано в петицията, която тече петиция срещу учителката в момента. Ето какво пише в нея:
Г-н Главен прокурор, г-н Министър-Председател, г-н Министър на вътрешните работи,
Гражданите подписали тази подписка се обръщат към вас с молба да се отнесете със специално внимание към случая с 4-годишното дете станало жертва на физическо и сексуално посегателство от учителката Мариета Герова.
Майката на детето е подала вече жалби в Прокуратурата в град Поморие.
Престъплението е извършвано многократно в детска градина "Радост" в град Каблешково, Община Поморие.
Очакваме от Вас постоянен мониторинг към случая и арест за престъпника Мариета Герова докато тече разследването!
Настояваме за най-строгото възможно наказание!
Във ваши ръце е да ни докажете, че има държава, закон и справедливост!
